Вестник Кавказа

Майнеры СКФО вскоре останутся без работы

Майнеры СКФО вскоре останутся без работы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ряде районов России майнинг криптовалюты вскоре окажется перед жестким запретом на зимний сезон, и в первую очередь это коснется любителей легкого заработка в СКФО – ограничение будет введено в 13 регионах страны.

Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, участники которого обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты в части регионов России, в которых в зимний период складывается  наиболее сложная обстановка с электроснабжением, сообщили в российском правительстве.

Ограничения будут вводиться в осенне-зимний период и коснутся в первую очередь отдельных районов Забайкалья, Бурятии и практически всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, передает РИА Новости.

"Ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей"

- Кабмин РФ

Также сложная ситуация с обеспечением населения электроэнергией обычно складывается зимой в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края, а значит, ограничения на работу майнинговых ферм будут вводиться и здесь - Минэнерго РФ совместно с энергокомпаниями уже поручено проработать введение нового запрета.

Действовать запрет будет в осенне-зимний отопительный период до 2031 года включительно, когда он будет введен, пока не сообщается.

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