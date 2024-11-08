Еще более двухсот юных аграриев примут агроклассы в КЧР

Проект создания агроклассов продолжают реализовать в Карачаево-Черкесии: до Нового года в них начнут учиться свыше двухсот детей, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством.

Более 200 школьников перейдут в агроклассы до января в Карачаево-Черкесии, рассказали в республиканском Минобрнауки.

"В текущем году в республике запланировано открытие 12 агроклассов, в которых будут обучаться более 200 учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ"

– ведомство

В министерстве уточнили, что дети смогут поближе и в деталях узнать о профессиях, существующих в сельском хозяйстве. Для учащихся агроклассов будут устраиваться теоретические уроки, материал которых будет затем отрабатываться на практике. В программу входят и экскурсии по предприятиям АПК. В процессе обучения юным аграриям предстоит заниматься исследованиями, причем работы нужно будет защищать.