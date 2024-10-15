Первый агрокласс появился в Карачаево-Черкесии

Основы фермерства и сельского хозяйства начнут изучать школьники в Карачаево-Черкессии. В республике появился первый аграрный класс.

Агрокласс появился в одной из школ Карачаево-Черкесии.

"На базе средней общеобразовательной школы аула Кубина открыл свои двери первый в республике профильный класс для будущих аграриев"

– глава КЧР Рашид Темрезов

В аграрном классе школьники будут получать необходимые для работы в сельском хозяйстве знания, у молодежи появится интерес к фермерству.

По мнению Темрезова, агроклассы помогут развитию с/х отрасли в республике и помогут решить проблему дефицита кадров на селе. Класс открыт в рамках федерального проекта "Аграрные классы", в будущем в КЧР таких классов будет более сотни.

"До конца текущего года откроем агроклассы на базе общеобразовательных организаций во всех городских округах и муниципальных районах республики"

– Темрезов