Генсек ООН призвал страны объединиться в рамках COP29

Антониу Гутерриш отметил важность взаимодействия для борьбы с климатическими изменениями. Он подчеркнул, что только так можно построить достойный мир для человечества.

Международное сотрудничество должно объединить усилия для борьбы с изменением климата и достижения климатической справедливости. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях генсек Организации Объединенных Наций.

"Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для климатической деятельности. В условиях геополитических разногласий страны должны объединиться в рамках COP29"

– Антониу Гутерриш

Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения климатической справедливости и для того, чтобы приблизиться к построению достойного мира для человечества.

Напомним, сегодня в Азербайджане завершается Конференция ООН по климату COP29. Она началась 11 ноября.