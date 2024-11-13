Вестник Кавказа

Генеральный секретарь ООН прилетел в Баку

Генеральный секретарь ООН прилетел в Баку
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Минувшей ночью в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку приземлился самолет генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша – ожидается, что он примет участие в COP29.

Минувшей ночью в Баку прилетел генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш – он примет участие в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в столице Азербайджана.

В столичном Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.

Напомним, азербайджанская столица с 11 по 22 ноября принимает COP29, климатическую конференцию ООН. На мероприятие прибыли делегации из более чем 80 стран мира. Конференции ООН по вопросам изменения климата являются единственной международной площадкой для централизованного общемирового обсуждения глобальной проблемы изменения климата и проводится ежегодно, на этот раз - в Азербайджане. Официальное открытие COP29 прошло на Бакинском олимпийском стадионе, здесь же пройдут основные мероприятия форума, состоятся встречи глав государств и правительств, представителей международных организаций и компаний.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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