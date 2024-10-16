Сборная Грузии по баскетболу добилась первой победы на отборочном этапе чемпионата Европы

Грузинские баскетболисты в упорной борьбе добыли первую победу в отборе к чемпионату Европы 2025 года. Решающие игры за выход на турнир пройдут в феврале.

Сборная Грузии по баскетболу одержала победу над сборной Финляндии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Грузинские баскетболисты под руководством тренера Александра Джикича переиграли финнов со счетом 90:83.

Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия оказался главной звездой матча, записав в свой актив 24 очка, 6 подборово и 5 передач под результативный бросок.

Отметим, что это был первый матч для американского легионера Камаля Болдуина, который записал на свой счет 23 очка.

Сборная Грузия ранее проиграла два матча, поэтому права на еще одну осечку у сборной нет. В следующих играх в феврале сборная поборется с национальными командами Сербии и Дании за попадание на чемпионат Европы. Сербия является одной из сильнейших сборных Европы, поэтому реальные шансы добыть очки у грузин будут в матче с Данией.