Вестник Кавказа

Молодежная сборная Грузии сыграет в плей-офф Евро-2025

Молодежная сборная Грузии сыграет в плей-офф Евро-2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Грузии из игроков до 21 года одержала важную победу и пробилась в стыковые матчи Евро-2025. Решающие игры пройдут в ноябре.

Молодежная сборная Грузии обыграла команду Северной Македонии и вышла в плей-офф Евро-2025, передают грузинские СМИ. 

Игра с македонской сборной вышла непростой. Грузинские футболисты пропустили гол, но во втором тайме все-таки смогли переломить ход встречи и забили дважды усилиями Гиордезиани и Ломинадзе. 

Победа позволила "крестоносцам" ( неофициальное прозвище национальной сборной Грузии) набрать 19 очков и расположиться на втором месте в группе, обойдя шведов. 

Сборные, занявшие вторые места, сойдутся в стыковых матчах в середине ноября. 

Отметим, что молодежный Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии. В футбольных баталиях сразятся игроки, родившиеся не ранее 1 января 2002 года.

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