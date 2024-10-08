Молодежная сборная Грузии сыграет в плей-офф Евро-2025

Сборная Грузии из игроков до 21 года одержала важную победу и пробилась в стыковые матчи Евро-2025. Решающие игры пройдут в ноябре.

Молодежная сборная Грузии обыграла команду Северной Македонии и вышла в плей-офф Евро-2025, передают грузинские СМИ.

Игра с македонской сборной вышла непростой. Грузинские футболисты пропустили гол, но во втором тайме все-таки смогли переломить ход встречи и забили дважды усилиями Гиордезиани и Ломинадзе.

Победа позволила "крестоносцам" ( неофициальное прозвище национальной сборной Грузии) набрать 19 очков и расположиться на втором месте в группе, обойдя шведов.

Сборные, занявшие вторые места, сойдутся в стыковых матчах в середине ноября.

Отметим, что молодежный Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии. В футбольных баталиях сразятся игроки, родившиеся не ранее 1 января 2002 года.