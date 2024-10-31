Лавров отметил важность Каспийского цифрового форума

Сергей Лавров провел заседание по прикаспийскому сотрудничеству. Он рекомендовал сделать Каспийский цифровой форум ежегодным.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству. В нем участвовал глава Дагестана Сергей Меликов.
Как пишет пресс-служба руководителя республики, на мероприятии поднимались вопросы развития и углубления прикаспийского сотрудничества.
Лавров заявил, что сегодня актуальность каспийской тематики растет. Он также отметил активную работу, которую проводят прибрежные регионы.
Министр также рассказал о прошедшем в Дагестане международном Каспийском цифровом форуме. Лавров рекомендовал сделать это мероприятие ежегодным.