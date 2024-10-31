Вестник Кавказа

Лавров отметил важность Каспийского цифрового форума

Лавров отметил важность Каспийского цифрового форума
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров провел заседание по прикаспийскому сотрудничеству. Он рекомендовал сделать Каспийский цифровой форум ежегодным.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству. В нем участвовал глава Дагестана Сергей Меликов.

Как пишет пресс-служба руководителя республики, на мероприятии поднимались вопросы развития и углубления прикаспийского сотрудничества.

Лавров заявил, что сегодня актуальность каспийской тематики растет. Он также отметил активную работу, которую проводят прибрежные регионы.

Министр также рассказал о прошедшем в Дагестане международном Каспийском цифровом форуме. Лавров рекомендовал сделать это мероприятие ежегодным.

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