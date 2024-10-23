Введет ли G20 налог на миллиардеров?

В Музее современного искусства Рио-де-Жанейро проходит саммит G20, где обсуждаются борьба с голодом, переход на возобновляемые источники энергии, реформа международных институтов, а также налогообложение миллиардеров.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо призвал богатейшие страны мира «проявить смелость» и удвоить усилия для достижения соглашения о глобальном минимальном налоге для 3000 миллиардеров мира.

Страны, которые согласны облагать налогом миллиардеров

Куэрпо заявил, что план приобрел политический импульс летом, когда министры финансов G20 договорились работать вместе, чтобы обеспечить «эффективное налогообложение лиц со сверхвысокими доходами».

Ожидается, что Бразилия, которая поддерживает предложения о сборе около 250 млрд долларов в год с миллиардеров мира, гарантируя, что они будут платить налоги в размере не менее 2% от своих активов, продолжит настаивать на официальных переговорах по глобальному налогообложению богатства уже в следующем году, когда будет принимать у себя климатический саммит.

Франция, Германия и Южная Африка также выразили поддержку, заявив, что деньги необходимы для помощи странам, уязвимым в вопросе изменения климата, и для поощрения «зеленых» инвестиций.

Здесь есть элемент перераспределения богатства, которое, если внимательно прислушаться к результатам многих избирательных кампаний в последние годы, было запрошено нашими гражданами. И мы обязаны на это реагировать

- Карлос Куэрпо.

25 октября Национальное собрание Франции проголосовало за ежегодный сбор в размере 2% для тех, чье имущество превышает 1 млрд евро. Однако правительство выступило против этой меры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глобальная система налогообложения богатства

Согласно исследованию экономиста Габриэля Цукмана, миллиардеры платят в среднем 0,3% налога на свое богатство, и это лишь малая часть ставок, которые выплачивают в качестве налогов работающие граждане. Цукман считается архитектором глобальной системы налогообложения богатства, которую продвигает Куэрпо и его союзники в Бразилии и за ее пределами.

Эта система основана на минимальной ставке налога в размере 15%, введенной для транснациональных корпораций с этого года, и в настоящее время действует более чем в 50 странах мира. Сторонники этой системы утверждают, что для реализации идеи необязательно, чтобы ее поддержали все страны мира. К примеру, если миллиардеры решат переехать в так называемые налоговые убежища, их родные страны могут ввести налог на выезд.

В июле финансовые лидеры всех стран «Большой двадцатки» договорились «работать вместе, чтобы обеспечить эффективное налогообложение сверхбогатых». Теперь Бразилия ждет, что лидеры стран подтвердят это обязательство.

Россию в Рио-де-Жанейро представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.