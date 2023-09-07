Турция лоббирует на G20 мир на Украине, но Запад лишь разжигает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привез на G20 в Рио-де-Жанейро обновленную версию мирного плана по украинскому конфликту. В частности, он предлагает юридически обязывающий отказ Киева от интеграции в НАТО.

В Бразилии сегодня проходит саммит G20. В числе двадцати мировых лидеров в Рио-де-Жанейро прибыл и турецкий президент. Реджеп Тайип Эрдоган уже встретился с бразильским коллегой Лулой да Силвой. Они обсудили региональные и глобальные вызовы, включая израильско-палестинский конфликт, и подчеркнули необходимость реформирования глобальных институтов. Эрдоган поблагодарил да Силву за решительную позицию Бразилии против израильской экспансии в Палестине и объявил о продолжении стратегического партнерства Турции и Бразилии.

Из-за неспособности ООН предотвращать конфликты в мире Эрдоган поддержал инициативу Бразилии обсудить на G20 реформу глобального управления. "Бразильская инициатива по реформе глобального управления своевременна и крайне важна", — сказал он.

Так же как и по конфликту в Палестине, Турция хочет добиться скорейшего решения украинского кризиса. Эрдоган и глава турецкого МИД Хакан Фидан много раз говорили о таком намерении, предлагая Стамбул в качестве переговорной площадки. В медиа периодически появляются разного рода утечки и вбросы о возможных схемах урегулирования украинского конфликта.

Перед саммитом в Рио-де-Жанейро появилась информация о новом плане Турции. Как сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости, тема Украина будет приоритетом на встречах турецкого лидера на саммите G20.

"Тема урегулирования на Украине входит в основную повестку переговоров президента Турции с мировыми лидерами на всех международных площадках, в том числе и на G20 в Бразилии. Как уже было неоднократно заявлено, это приоритет во внешней политике Турции. Главной задачей является остановить кровопролитие и добиться устойчивого прекращения огня", - заявил источник РИА Новости, комментируя сообщения об инициативах Эрдогана по Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники заявило, что Эрдоган на саммите "Двадцатки" представит план заморозки украинского конфликта по линии фронта. Частью плана является отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России и создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. В зоне ДМЗ Эрдоган предлагает разместить некие "международные войска" как гарантия для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать военные поставки в обмен на не-интеграцию в НАТО.

Турецкие чиновники, с которыми общалось агентство Bloomberg, называет данный подход реалистичным, признавая трудности с принятием предложения со стороны Киева. При этом другие турецкие источники, с которыми общались корреспонденты ТАСС, опровергают наличие подобного плана в портфеле Эрдогана на саммите в Рио-де-Жанейро.

В Кремле пока еще не в курсе какого бы то ни было плана Эрдогана по украинскому конфликту. "Мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет, не знаем, о чем может идти речь", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россию не устраивает вариант заморозки. "Вариант заморозки по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны. В данном случае сформулированные условия президентом Путиным полностью сохраняют свою актуальность — то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - отметил Песков.

Насколько инсайды журналистов по турецкому плану соответствуют действительности, предстоит еще выяснить. При этом в конце сентября Эрдоган призвал не спешить с началом процесса интеграции Украины в НАТО. До этого в интервью Anadolu Хакан Фидан заявлял: "Если переговоры не удастся провести или они потерпят неудачу, ситуация грозит вылиться в дальнейшую эскалацию либо каким-то образом превратится в замороженную войну". Фидан также назвал снятие санкций с России частью переговорного процесса. В то же время Фидан и Эрдоган постоянно говорят о "территориальной целостности" Украины.

Схемы и планы урегулирования могут быть разные, но настрой Турции в пользу прекращения войны разделяют коллеги из Бразилии. На последней Генассамблее ООН представители Бразилии вместе с Китаем организовали встречу в пользу продвижения своего мирного плана. На ней должны были присутствовать не менее 20 стран, включая делегатов из Азербайджана, Колумбии, Египта, Кении, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама. На самой ГА ООН 24 сентября Лула да Силва отметил, что ни Украина, ни Россия "не смогут достичь своих целей военными средствами" и призвал к восстановлению диалога. Китайские СМИ со ссылкой на бразильскую делегацию сообщали, что да Силва намерен "заложить основу для мирной конференции", на которой будет найден путь урегулирования конфликта.

Еще раньше, в мае, Китай и Бразилия подготовили мирный план из шести пунктов, включающий обеспечение свободы гуманитарного доступа в пострадавшие районы, защиту мирного населения, обмен военнопленными и остановку боевых действий. По словам спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэй, инициативу поддерживают "более 110 стран".

Несмотря на старания Турции, КНР и Бразилии, одна из сторон конфликта по-прежнему торпедирует дипломатические усилия. Президент Украины Владимир Зеленский открестился от китайско-бразильской инициативы. В Киеве считают возможным урегулирование только на основе "формулы Зеленского". ЕС и США тоже пока не спешат с дипломатией. Представители Евросоюза и Соединенных Штатов отвергли упомянутый план.

В последние недели, казалось, на Западе произошли подвижки. На выборах в США победил Дональд Трамп, обещавший за 24 часа решить украинский конфликт. Эрдоган возлагает большие надежды на Трампа в этом направлении. 15 ноября, впервые с начала СВО, канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину и предложил переговорное решение конфликта на Украине.

Но спустя пару дней, 17 ноября, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания дали добро ВСУ на удары дальнобойными ракетами ATACAMS, SCALP и Storm Shadow вглубь российской территории. Такое решение в Кремле назвали "новым витком напряженности". Так что едва ли очередные мирные предложения Турции дадут эффект. Именно поэтому власти Турции постоянно упрекают Запад в разжигании конфликта.