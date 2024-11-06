Эрдоган предложил провести COP31 в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выдвинула кандидатуру на проведение Конференции по климату в 2026 году. Он отметил, что Турция глубоко ощущает негативные последствия изменения климата.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров Конференции ООН по климату в Баку заявил о выдвижении кандидатуры Турции на проведение COP31 в 2026 году.

«Мы выдвинули свою кандидатуру на проведение COP31 в 2026 году»

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он отметил, что Турция ожидает поддержки стран, которые продолжают определяться со своей позицией. Эрдоган также сказал, что Турция глубоко ощущает негативные последствия изменения климата.

Кроме того, глава республики сообщил, что 2053 год станет годом, когда мир достигнет нулевых выбросов углерода. При этом он добавил, что для этого надо создать ключевые секторы для зеленых преобразований и развития.

Зачем Турции COP31?

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал инициативу Реджепа Тайипа Эрдогана с общей внешнеполитической концепцией Анкары, в рамках которой Турция позиционируется как один из центров нового многополярного мироустройства.

"Любое международное мероприятие столь глобального уровня, как Конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменениям климата, конечно, укрепляет престиж страны и значимость на мировой арене. Такие платформы, где собираются лидеры большинства стран показывают, что принимающее саммит государство активно участвует в мировой политике", - прежде всего сказал он.

"Если Турция получит право на COP31, она еще раз покажет, что является центром силы и новым полюсом многополярного мира. В контексте стремления Турции играть значимую роль в мировых делах любые подобные мероприятия служат реализации ее внешнеполитической программы", - добавил Кирилл Семенов.

"Стоит добавить, что у Турции в настоящее время нет действительно серьезных проблем с климатом. В инициативе Эрдогана речь идет все-таки о другом – о политических мотивах Анкары, а не об экологических. В целом в Турции все в порядке с экологией, скорее всего", - заключил эксперт РСМД.