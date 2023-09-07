Вестник Кавказа

К чему пришли лидеры "Двадцатки" в Бразилии?

Константин Прохоров
К чему пришли лидеры "Двадцатки" в Бразилии?
© Фото: сайт саммита G20 в Бразилии
В Бразилии состоялся традиционный саммит лидеров "Большой двадцатки". Лидеры договорились решать региональные конфликты и бороться с голодом.

18 и 19 ноября 2024 года в бразильском Рио-де-Жанейро прошел саммит "Большой двадцатки" (G20), в ходе которого были обсуждены важнейшие глобальные проблемы, такие как конфликт на Украине, гуманитарные кризисы и изменения климата. Участники саммита выразили единодушную поддержку конструктивным усилиям, направленным на установление прочного мира в регионах Ближнего Востока и Восточной Европы.

Принципы мирного разрешения

В итоговой декларации саммита подчеркивается, что украинский кризис "вызвал человеческие страдания и негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности". В этом контексте участники саммита призвали к амбициозным инициативам, обеспечивающим "всеобъемлющий, справедливый и прочный мир". Как указано в документе: "Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН по содействию дружественным и добрососедским отношениям между народами".

Кроме того, участники встречи поставили акцент на гуманитарные проблемы в секторе Газа и необходимость защиты гражданских лиц. В декларации все страны единодушно выступили за прекращение конфликтов в Палестине и Ливане.

Фокус на бедности и голоде

В повестке первого дня саммита особое внимание было уделено борьбе с бедностью и голодом. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о принятии глобального пакта по борьбе с бедностью и голодом, который был поддержан 81 страной, включая Европейский и Африканский союзы. Лула да Силва отметил: "Голод – пятно, которое позорит человечество. Именно поэтому мы поставили в качестве одной из центральных целей саммита создание глобального пакта по борьбе с голодом и нищетой. Это станет нашим величайшим наследием".

Этот глобальный пакет включает обязательства по обеспечению продовольственной безопасности, улучшению доступа к чистой воде и санитарии, а также инвестированию в устойчивое развитие сельских районов. Инициативу поддержал представлявший Россию на саммите глава МИД Сергей Лавров.

Президент США Джо Байден со своей стороны пообещал выделить $4 млрд на поддержку беднейших стран через Всемирный банк. Он также отметил: "Этот саммит G20 стал для меня последним. Вместе мы многого достигли. Но я верю, что наши усилия будут продолжены, с моим участием или без него".

Налоги на сверхбогатых

Президент Бразилии также предложил повысить налоги на активы самых богатых людей в мире. Он отметил, что в настоящее время миллиардеры в среднем платят лишь 0,3% налога от своих состояний. Повышение этого показателя до 2% позволит привлечь около $250 млрд в год, которые могут быть использованы для решения социальных проблем, поддержки климатических инициатив и "зеленых" проектов. Лидеры таких стран, как Франция, Германия, Испания и ЮАР уже поддержали эту идею.

На фоне саммита G20 простые бразильцы вышли на улицы Рио-де-Жанейро, требуя социальной справедливости и финансирования усилий по смягчению последствий изменения климата.

Реформа Совета Безопасности ООН

Параллельно с вопросами бедности и голода участники G20 подняли вопрос о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН. Лидеры стран подчеркнули, что "мир больше, чем пять стран", и призвали к расширению его состава за счет стран Африки и Латинской Америки, а также предоставлению региональным организациям большего влияния на процесс принятия решений. Этот тезис активнее всех лоббируют Бразилия и Турция.

Роль Африканского Союза

Нынешний саммит стал знаковым тем, что Африканский Союз впервые принимал участие в G20 в статусе постоянного члена. Этот союз существует 12 лет и включает 55 стран, стремящихся укрепить сотрудничество и развивать экономические, торговые и экологические отношения.

Обсуждение тем, касающихся изменения климата, продовольственной безопасности и устойчивого развития показало, что развития показало, что "Большая двадцатка" сегодня представляет собой более влиятельный форум, чем G7. G20 охватывает две трети населения планеты и около 85% мирового ВВП. Участники саммита согласились, что дальнейшие шаги по борьбе с глобальными вызовами будут зависеть не только от финансовых возможностей, но и от единства и координации международных усилий.

Отсутствие Байдена и Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц, недавно связывавшийся с президентом России по телефону, выразил недовольство тем, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Он заявил, что это является серьезным вызовом, и отметил, что активно выступал за приглашение Зеленского.

Любопытным фактом стало рукопожатие между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Перед совместным фото Макрон подошел к Лаврову, находившемуся на более высоком ярусе подиума, и протянул ему руку. Агентство Bloomberg назвало эпизод "одним из самых впечатляющих".

На том же совместном фотографировании отсутствовал Байден. Некоторые СМИ пустили слух, что американский лидер отказался прийти на него из-за присутствия российского министра. Представитель МИД России Мария Захарова объяснила отсутствие президента США Джо Байдена на общем фото лидеров G20 логистическими проблемами, подчеркнув, что это не связано с Лавровым.

Саммит G20 в Рио-де-Жанейро стал важной площадкой для обсуждения не только текущих конфликтов, но и вопросов, актуальных для всего человечества. Насколько они успешно будут реализованы, покажет время, но намерения у лидеров "Двадцатки" амбициозные. Это борьба с потеплением климата и голодом, а также решение конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. Если по первым двум темам консенсус более или менее сформирован, то по конфликтам позиции у Запада и Востока расходятся.

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