Дагестан принимает Каспийский цифровой форум

Сегодня в дагестанском Каспийске открывается двухдневный Международный Каспийский цифровой форум, участниками которого станут более 500 представителей прикаспийских стран.

Представители пяти прикаспийских стран сегодня соберутся на двухдневный Международный Каспийский цифровой форум, который пройдет в дагестанском Каспийске. Они обсудят развитие транспортного коридора "Север - Юг", сообщили в пресс-службе Минцифры региона.

"На одной площадке соберутся представители стран Каспийского региона, чтобы обсудить взаимодействие в рамках развития транспортного коридора "Север - Юг". Цель форума - укрепление международного сотрудничества в цифровой сфере с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном"

- Минцифры Дагестана

Дискуссии в рамках деловой программы форума пройдут по отраслевым направлениям: "Дистанционное зондирование земли", "Транспорт", "Трансграничное цифровое взаимодействие" и "Инфраструктура обслуживания". В в работе форума будет участвовать министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Всего участниками форума станут более 500 человек, в числе которых разработчики IT-компаний, производители цифровых технологий и программного обеспечения.

Работу форума будут сопровождать выставки, а также спортивные соревнования.

Завершится Каспийский цифровой форум завтра, 1 ноября.