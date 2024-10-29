Вестник Кавказа

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Казахстан объявил о приглашении республики в БРИКС в качестве страны-партнера. Астана ранее заявляла о готовности сотрудничать с организацией, но от членства в альянсе пока воздерживается.

Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера организации, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 

"Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Надеемся, что это обогатит наши контакты по острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которые мы наблюдаем и в которые мы живем"

– Сергей Лавров 

Отметим, что статус страны-партнера еще не означает полноправного членства в альянсе. Под эту категорию, которую ввели на недавнем саммите БРИКС в Казани, попадают страны, имеющие тесные связи с организацией. Предполагается, что страны-партнеры будут интегрироваться в структуру постепенно, сохраняя самостоятельную позицию по тем или пунктам. 

Напомним, что Казахстан отказался присоединяться к БРИКС, однако лидер страны Токаев заявил, что Астана готова работать в формате организации для укрепления всестороннего сотрудничества и безопасности государства.

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