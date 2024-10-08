Перевод времени в Казахстане - запущен опрос в eGov mobile

Тема перевода времени в Казахстане остается горячей. В приложении eGov mobile запустили опрос, чтобы узнать, как население относится к единому часовому поясу.

В мобильном приложении электронного правительства eGov mobile появился опрос на тему, которая волнует многих жителей Казахстана - переход страны на единый часовой пояс.

В опроснике несколько вопросов. Например, нужно назвать предпочитаемый часовой пояс - варианты ответы даны и включают UTC+5, UTC+6, "Мне все равно" и "Затрудняюсь ответить".

Также есть вопрос о том, что сделать со временем в Казахстане. Среди возможных вариантов ответа: оставить как есть, вернуть прежнее, менять сезонно, свой вариант.

Ранее в правительстве назвали переход республики на один часовой пояс исторически оправданным, UTC+5 соответствует географическому времени. Перевод времени в Казахстане поддержали в международном альянсе сторонников природного времени (IANT) и отметили, что это является оптимальным решением для населения.

"Переход на часовой пояс UTC+5, который соответствует естественным солнечным циклам, не является новшеством, а представляет собой возвращение к природному времени. Принятое решение… является научно обоснованным, экономически целесообразным и соответствует интересам эффективного функционирования страны"

– министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев

Жители республики летом составили петицию о возврате к двум часовым поясам, в правительстве отказались ее удовлетворять, так как нет данных о негативном влиянии изменении часового пояса на здоровье людей.