Вестник Кавказа

Идею возврата к старым часовым поясам прокомментировали в правительстве Казахстана

Дворец мира и согласия
© Фото: Игорь Лепёхин
Может ли Казахстан вернуться к двум часовым поясам? Какие нужны условия для возвращения прежнего времени? На вопросы журналистов ответил Роман Скляр.

О том, может ли в Казахстане возобновиться старое время, когда страна жила в двух часовых поясах, журналистам ответил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

В вопросе восстановления прежнего времени должны быть взвешены все за и против, прежде всего заявил он.

Часть населения выступает против единого часового пояса. Республика перешла на новое время в первый день весны 2024 года. Через три месяца несогласные собрали 50 тыс подписей под петицией о возвращении двух поясов. В августе правительство отказало в удовлетворении петиции недовольных граждан.

"Должен сказать, что другая часть общества, напротив, поддерживает переход на новое (время). Например, в Ташкенте, который находится рядом с Шымкентом, раньше была разница во времени в один час, а сейчас ее нет. Люди там жили в том же часовом поясе, что и мы, и никто не возмущался. Для кого-то это удобно, для кого-то - нет… здесь нужно взвесить все за и против"

– Скляр

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