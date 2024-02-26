Переход на единый часовой пояс в Казахстане на день состарил жителей

Введение единого часового пояса вызвало ряд технических сбоев в некоторых сервисах в Казахстане, их уже устраняют. Переход на новое время состоялся в Казахстане сегодня, теперь вся страна живет по одному часовому поясу вместо двух.

Отмена "лишнего" часового пояса спровоцировала сбой в системе электронных документов жителей Казахстане. О ЧП пишут местные СМИ.

В частности, у людей поменялась дата рождения: по цифровым документам она сдвинулась на день, так что люди фактически стали "старше", передает Nur.kz.

В компании "Национальные Информационные Технологии" изданию заявили, что решают проблему и ищут причину сбоя. В НИТ заверили, что расскажут о произошедшем сразу, как поймут, что произошло.

Кроме того, часовой пояс успешно сменили не все гаджеты. Минцифры заранее дало рекомендации по настройкам электронных устройств, но у некоторых автоматический переход так и не произошел.

Не исключаются и проблемы с мобильной связью: операторам необходимо внести изменения в свои системы.

Что касается такой болезненной темы, как авиарейсы, то в Казахстане открыта горячая линия, на которой пассажиры смогут узнать о времени вылета и прилета.

Как будет меняться часовой пояс в Казахстане?

С 1 марта 2024 года весь Казахстан живет по одному часовому поясу – UTC +5 (то есть два часа разницы с Москвой). Ранее большая часть страны относилась к поясу UTC +6.

Почему в Казахстане изменили часовой пояс?

Власти страны сообщали, что решение было принято по многочисленным обращениям граждан. Эксперты отмечали, что унификация времени на всей территории страны значительно упростит жизнь обычных людей, бизнеса, экстренных служб и госорганов.

Пояс UTC +5 был выбран как наиболее соответствующий естественному времени для большей части Казахстана.