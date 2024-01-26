Казахстан меняет время - какая теперь разница с Москвой?

Весь Казахстан переходит в один часовой пояс. Время решили выровнять по западных регионах страны - оно на час изменилось в Астане и Алматы. Какое теперь в Казахстане время и на сколько оно отличается от московского?

Казахстан с 1 марта 2024 года отказался от второго часового пояса, с весны вся страна живет в одном времени, это UTC+5.

Основная часть Казахстана, включая столицу, до 1 марта жила по времени UTC +6, только на западе республики был естественный, географический часовой пояс UTC +5. Власти решили отказаться от второго часового пояса и сделать так, чтобы вся страна жила по одному времени.

Прежде разница во времени между Астаной и Москвой составляла три часа, с 1 марта она уменьшилась до двух часов, Москва находится в часовом поясе UTC+3. Время в Алматы и Шымкенте также в ночь с 29 февраля на 1 марта меняется, разница с Москвой - два часа. В Москве на два часа позже.

Стрелки часов на час назад перевели не только в главных городах Казахстана, но и в большинстве регионов. Неизменных время осталось только в следующих областях:

Атырауская,

Актюбинская,

Западно-Казахстанская,

Мангистауская

Кызылординская.

По времени Казахстан приблизился на один час к Западу, увеличив на час разницу во времени с Китаем. С 1 марта 2024 года время в Казахстане такое же как в Узбекистане, но на час отличается от времени в Киргизии.

В часовом поясе UTC+5 живут также в Таджикистане, Туркменистане, Пакистане, на Урале в России.