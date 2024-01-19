Переход на единый часовой пояс в Казахстане повысит энергопотребление

Переход Казахстана на единый часовой пояс потребует увеличенных расходов электроэнергии. При этом веерных отключений электричества весной в республике не планируется.

В Казахстане готовы к переходу на один часовой пояс. Нововведение вступит в силу с 1 марта, энергопотребление возрастет.

"Да, будет небольшое увеличение потребления электроэнергии, потому что дополнительный час добавляется. Вернее, в час пик добавится еще дополнительный час. Наша система к этому готова. Небольшое увеличение потребления электроэнергии в час пик будет"

– компания KEGOC

При этом жители Казахстана продолжат платить по своим тарифам за услуги ЖКХ, увеличения платы не случится.

Также в компании замерили, что весной жителям республики не стоит опасаться веерных отключений электроэнергии из-за возросшей на сети нагрузки.

Напомним, весной в Казахстане избавятся от часового пояса UTC+6, вся страна будет жить по времени UTC+5.