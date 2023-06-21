Казахстан переходит на единый часовой пояс

Казахстан избавится от второго часового пояса. Вся республика перейдет в зону UTC+5 в ночь на 1 марта.

Казахстан начнет весну с перевода часов - восточные и центральные регионы переведут стрелки на час назад, чтобы соответствовать единому часовому поясу.

С 1 марта вся республика перейдет в пятый часовой пояс, при этом большая часть Казахстана на сегодня, включая столицу, живет по времени UTC+6.

"Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад"

– постановление правительства

Таким образом, с марта 2024 года разница во времени между столицами России и Казахстана сократится на час и будет составлять 2 часа.