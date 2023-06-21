Опубликовано: 11:04, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вернуть в России переход с зимнего на летнее время предложили сразу несколько депутатов Госдумы. Уже почти 10 лет Россия живет исключительно в зимнем времени, ежегодно теряя более 200 часов светового дня.

Переводить стрелки часов на час раз в полгода предлагают в Госдуме. Несколько депутатов выступили за возврат перехода на летнее время.

"Законопроект о возврате переходов на летнее время внесен в Госдуму депутатами Михаилом Матвеевым (Самара), Олегом Михайловым (Коми) и Ольгой Алимовой (Саратов)"

– депутат от КПРФ Михаил Матвеев

Уточняется, что для перехода на летнее время часы нужно переводить в марте на час вперед, на зимнее - в октябре на час назад.

Зачем нужен переход на летнее время?

Переход на летнее время позволяет эффективнее использовать светлое время суток, что дает возможность сэкономить электроэнергию. Переход на летнее время практикуется во многих странам мира, время по сезонам меняли и в СССР, и в России до 2012 года. Большинство стран Северного полушария примеряют регулярный переход на сезонное время.

У перехода на летнее время есть противники, по их словам, переход на час является стрессом и негативно влияет на здоровье, а экономия электричества благодаря переходу на летнее время не доказана.

Инициаторы нового законопроекта о переходе на летнее время в России утверждают, что перевод часов поможет не только оптимально использовать световой день, но и снизит число ДТП на дорогах, а также позитивно скажется на строительстве и сельском хозяйстве.

"С 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, из-за чего потеря светлого времени суток в большинстве регионов превышает 200 часов в год"

– депутат