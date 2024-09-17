Самолет вынужденно сел из-за занемогшего пассажира в Баку

Вынужденная посадка самолета была совершена сегодня рано утром в бакинском аэропорту. Причина – одному из пассажиров стало плохо во время полета.

Воздушное судно немецкого национального перевозчика Lufthansa сегодня совершило вынужденную посадку в аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Самолет направлялся из Мумбаи (Индия) в Мюнхен (Германия). Однако в какой-то момент одному из пассажиров внезапно стало плохо. Экипаж принял решение запросить посадку в Азербайджане.

В итоге Airbus A350 успешно сел в воздушной гавани столицы Азербайджана. Посадка произошла в 06:47 по бакинскому времени (05:47 мск). Сразу же после нее пассажиру, которому ранее стало плохо, оказали первую помощь. Затем его передали "скорой".

Напомним, в сентябре сообщалось, что аэропорт Гейдар Алиев за 2024 год нарастил пассажиропоток относительно 2023-го на треть. Этот скачок оказался рекордным: столь высоких показателей ранее воздушная гавань не демонстрировала. Таких результатов удалось добиться за счет развития инфраструктуры аэропорта, а также расширению географии полетов.

В общей сложности за первые 8 месяцев нынешнего года через аэропорт прошли около 5 млн пассажиров. Пиковым месяцем стал август – в этом месяце воздушная гавань приняла и отправила рекордные 820 тыс человек.