В Сочи поднимут стоимость проезда в маршрутках

Власти Сочи предупредили горожан о скором повышении цен на проезд в общественном транспорте. Тариф составит 48-58 рублей.
Общественный транспорт Сочи на маршрутах по нерегулируемому тарифу станет дороже для пассажиров в ближайшее время.
«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, а именно, подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава»
– департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи
Стоимость проезда будет изменена в период с 30 ноября до 5 декабря. Новая стоимость проезда составит 48-58 рублей на различных маршрутах.
В будущем общественный транспорт главного курорта России может пополниться канатными дорогами - соответсвующее соглашение было подписано на форуме "Транспорт России" с компанией "Урбантех Канатные дороги"