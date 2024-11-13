Вестник Кавказа

В Сочи поднимут стоимость проезда в маршрутках

В Сочи поднимут стоимость проезда в маршрутках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Сочи предупредили горожан о скором повышении цен на проезд в общественном транспорте. Тариф составит 48-58 рублей.

Общественный транспорт Сочи на маршрутах по нерегулируемому тарифу станет дороже для пассажиров в ближайшее время.

«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, а именно, подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава»

– департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Стоимость проезда будет изменена в период с 30 ноября до 5 декабря. Новая стоимость проезда составит 48-58 рублей на различных маршрутах.

В будущем общественный транспорт главного курорта России может пополниться канатными дорогами - соответсвующее соглашение было подписано на форуме "Транспорт России" с компанией "Урбантех Канатные дороги"

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