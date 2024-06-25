Учетную ставку сохранили в Турции на 50%

Турецкий Центробанк удерживает учетную ставку на 50% на протяжении уже целых восьми месяцев. До марта текущего года она находилась на уровне 45%.

Учетная ставка в Турции сохранена на текущих 50%. Об этом сказано в заявлении Центробанка республики, сделанном по итогам состоявшегося 21 ноября заседания.

"Комитет по монетарной политике принял решение сохранить процентную ставку недельного аукциона репо, которая является учетной, прежней, на уровне 50%"

– пресс-служба Центробанка

Напомним, ЦБ республики поднял ставку до 50% в марте 2024 года и с тех пор удерживает ее на этом уровне.