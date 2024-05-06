Отели Турции за год подорожали для туристов на 65%

Инфляция в Турции сказывается на стоимости размещения в отелях, на аренде жилья, на посещении ресторанов. С прошлого сентября отели стали дороже для туристов на 65%.

В Турции по данным Института статистики (TUIK) за год цены на размещение в отелях и гостиницах выросли для туристов на 65%, на столько же подорожало посещение заведений общепита, пишет Turizm Guncel.

"За год уровень цен на товары и услуги вырос на 50%. Почти вдвое выросла стоимость жилья – плюс 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года… рестораны и гостиницы подорожали для потребителей на 65% по сравнению с сентябрем прошлого года"

– сообщение издания

В пятерку наиболее подорожавших товаров и услуг вошли также образование, медицина, алкоголь и табачные изделия.

По итогам года, считают в TUIK, услуги отелей и ресторанов в Турции могут подорожать еще, до плюс 85% по сравнению с данными на конец прошлого года.