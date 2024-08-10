Отели "все включено" в Турции изменят систему питания

Турецкие власти продолжают работу над изменениями в системе "все включено", отели с которой пользуются особой любовью у туристов. Беспокойство Минсельхоза страны вызывает огромное количество пищевых отходов, которые приходится выбрасывать.

Отели Турции в скором времени внесут изменения в систему "все включено", так как в нынешнем виде во время нее возникает слишком много отходов, пишет газета Milliyet.

По информации издания, в Турции в целом стало значительно больше пищевых отходов. При этом в большой степени за проблему ответственны отели, принимающие туристов по системе "все включено".

"По оценкам экспертов, в Турции ежегодно выбрасывается около 18 млн тонн продуктов питания, поэтому Минсельхоз предпринимает попытки сократить количество пищевых отходов или перерабатывать часть из них в корм для животных"

– газета

В числе прочих мер – анализ системы питания, реализуемой в отелях "все включено". Специалисты Минсельхоза проверят, как в отелях планируется меню и как поддерживаются продуктовые запасы. Проверяющие также обратят внимание на способы приготовления блюд и методы регулирования их количества. В числе прочих важных моментов будет использование продуктов для украшения, а также подача еды на тарелках, не соответствующих потребностям туристов.

После проверки будет разработана дорожная карта по уменьшению количества пищевых отходов.