Турция «все включено»: цены и что входит в пакет в 2024 году

«Все включено» и all inclusive пользуется большим спросом у туристов по всему миру. Особенно популярны эти системы на турецких курортах. Несмотря на сходства, они имеют значительные отличия.

Летний морской сезон подошел к концу, но впереди бархатная осень. В Турции она длится чуть дольше, чем на черноморском побережье России. Поэтому многие путешественники приобретают путевки, чтобы продлить лето именно на турецких курортах. Один из популярных способов отдохнуть – система «все включено». По ней турист получает весь спектр услуг для полноценного и комфортного отпуска.

Кроме системы «все включено» есть также система all inclusive. На первый взгляд может показаться, что это дословный перевод с русского на английский, но это не так. Они отличаются набором услуг и ценой.

Отдых в Турции «все включено» - цены 2024

Сейчас туристические компании предлагают большой выбор путевок в Турцию от эконом вариантов до премиум. Их отличие в наполненности отелей и сервисе, который будет доступен отдыхающим.

В Турции системы «все включено» не существует. Курорты республики работают по системе all inclusive. Российский аналог имеет меньшее количество услуг относительно заграничного варианта.

Цена тура «все включено» в Турции начинается от 52 тыс рублей за две ночи за двоих взрослых в отеле с четырьмя звездами. Отель расположен в пригороде Антальи. За эту стоимость туристы получат трехразовое питание в ресторане, безлимитное посещение бассейна и фитнес-зала на территории отеля. Также постояльцы смогут воспользоваться детской игровой зоной, барами, спа-центром, хаммамом, баней на территории отеля, бесплатным интернетом и галечным пляжем, который находится в 150 м от отеля.

При этом перелет не входит в стоимость тура.

Цена тура «все включено» в пятизвездочных отелях Турции начинается от 120 тыс рублей за 6 дней отдыха. Кроме ресторана, баров, спа-зоны, бани и хаммама гостям доступно посещение аквапарка на территории гостиницы. При этом пляж может находиться через дорогу от отеля.

Система «все включено» предусмотрена в отелях от четырех звезд, так как трехзвездочные отели не имеют спа-центра, хаммама и бани, посещение которых входит в пакет услуг системы.

Тур по системе «все включено» с перелетом из Москвы стоит от 80 тыс рублей. Проживание предусмотрено в отеле с четырьмя звездами.

Также существует система «ультра все включено». Цены на путевки в Турцию по системе «ультра все включено» начинаются от 30 тыс за ночь в четырехзвездочном отеле. Стоимость отдыха в пятизвездочной гостинице по такой же системе обойдется от 50 тыс за ночь. При этом отдыхающие получат все те же услуги, что и по системе «все включено», но с дополнительными сервисами, например, безлимитным баром и более дорогими блюдами.

Что брать с собой в Турцию в отель «все включено»?

Для того, чтобы провести полноценно и комфортно свой отдых, совсем не обязательно брать с собой большое количество багажа. Отели Турции с системой «все включено» предоставляют возможность отказаться от большей части вещей, которые раньше туристы были вынуждены упаковывать в чемоданы.

Система «все включено» в Турции введена в отелях с высокой звездностью. Такие отели предусматривают в своих номера наличие полотенец, фена, банных принадлежностей, халатов, одноразовых зубных щеток, тапочек, бутилированной воды и кофемашины.

Обычно туристические путевки приобретаются во время теплого сезона, поэтому туристам не придется брать большое количество теплых вещей. Опытные путешественники с собой берут чемодан небольшого размера, который можно провозить в качестве ручной клади. Таким образом можно сэкономить на билетах и не переплачивать за багаж.

Большая часть турецких курортов расположена в густонаселенных местах, в которых есть достаточное количество магазинов и аптек. Поэтому все, что не влезло в чемодан, можно приобрести на месте. К тому же в штате отеля нередко бывают врачи, которые могут помочь в случае недомогания, и бежать в аптеку не придется.

Список того, что брать с собой в Турцию в отель «все включено»:

Документы: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, разрешение на выезд ребенка за границу, авиабилеты, ваучер для заселения в отель, турпутевку, медстраховку, автомобильные права, наличные деньги и банковские карты.

Одежда и обувь: головной убор, легкие шорты и футболки, несколько комплектов нижнего белья, 2-3 пары носков, штаны и кофту из плотного материала, тапочки для пляжа, кроссовки, босоножки.

Аксессуары: расчески, влажные салфетки, подгузники, детская посуда, маникюрные принадлежности.

Лекарства: антигистаминное, антисептик, средство от ожогов, сорбент, средство от укачивания, пластырь, обезболивающее и жаропонижающее, термометр.

Что входит в систему «все включено» в Турции?

Систему all inclusive часто путают с системой «все включено». В Турции существует две системы - all inclusive и ultra all inclusive.

В all inclusive входит:

Трехразовое питание (шведский стол)

Перекусы в течение дня

Напитки

Посещение бассейнов и пляжей

Анимационная программа для взрослых и детей

Уборка номера

Вещи для пляжа (полотенце, шезлонги)

Бесплатный интернет на всей территории отела

Трансфер из аэропорта и обратно

В ultra all inclusive входит:

Питание без привязки к определенному времени

Посещение ресторанов

Расширенный список блюд и напитков

Экскурсии, занятия йогой и теннисом

Круглосуточное обслуживание

Посещение сауны, бани и хаммама

Личный трансфер из аэропорта и обратно

Обычно систему «ультра все включено» выбирают путешественники, которые предпочитают оставаться в отеле и не посещать долгие экскурсии. Отдых предполагается исключительно на территории отеля со всем развлечениями, которые предоставляет пакет «ультра все включено».