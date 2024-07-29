Туристы в Турции могут лишиться системы "все включено"

В Турции стали активнее идти разговоры о том, что в отелях необходимо отказаться от системы "все включено", так как она устарела. Представители туристического бизнеса уже давно на нее жалуются.

Появилась вероятность того, что туристы в Турции больше не воспользуются отелями с услугами "все включено". О том, что идут разговоры за отмену столь глобальной системы, пишет газета Hürriyet.

"Владельцы отелей, неправительственные организации, агентства, политики и даже министры выступают за изменение системы. Турции, получившей в свое время выгоду от системы "все включено", необходимо рассматривать новые возможности"

- Hürriyet

Ранее такая система действительно была локомотивом в развитии туризма, однако, со слов эксперта в сфере туризма Зафера Алка, Турции необходимо от нее отказаться, иначе она привнесет больше проблем, чем пользы.

В качестве альтернативы предлагают внедрить вариации системы "все включено" – в отельный отдых туристов буду добавлены только те услуги, которые они сами выберут из перечня. Например, отель "без алкоголя" и так далее.

Напомним, что поток российских туристов в Турцию может достичь допандемийных показателей – 7 млн человек. Сейчас Россия – единственная страна страна-лидер по турпотоку в Турцию, которая не вернулась к ним.