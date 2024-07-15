Россия близка к допандемийному турпотоку в Турцию

Поток туристов из РФ в Турцию в этом году может вернуться к допандемийным показателям. По итогу года ожидается 7 млн туристов, столько же, сколько было пять лет назад.

Россия в 2024 году может вернуться по уровню туристического потока в Турцию к показателям 2019 года, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Турция – очевидный лидер среди зарубежных направлений. В этом году мы рассчитываем, что в этой стране отдохнет фактически допандемийный объем наших путешественников, до 7 млн человек"

– вице-президент РСТ Дмитрий Горин

Отметим, что Россия на данный момент - единственная из основных туристических рынков Турции, которая не вернулась к допандемийным показателям. Так, по турпотоку в Анталию отставание сегодня составляет 33%.

Летом в Турции, как ожидается, отдохнет 3 млн россиян. За год - 7 млн. Эксперты отмечают большой спрос на туры на осень, сказываются выгодные предложения отелей. Рост спроса к прошлогоднему - в два-три раза.

Турция в 2024 году с большим отрывом опережает все другие зарубежные направления, доступные российским путешественникам. Эта страна занимает первое место по востребованности у туристов.

"Граждане Турции выбирают отдых в других странах из-за высокой инфляции, но это никак не относится к гражданам других стран. Россия сейчас, если говорить об отдыхе в Турции, на первом месте"

– Горин

Почему не восстановился доковидный уровень отдыха в Турции?

Профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о факторах, которые до сих пор не дают турпотоку из РФ в Турцию вернуться к уровню 2019 года, несмотря на резко уменьшившееся число альтернатив для российских туристов.

"Основное сдерживание для российского туристического потока в Турцию – это ценовая политика на турецких курортах. Сейчас цены на отдых выросли до астрономических размеров. Те россияне, которые привыкли отдыхать в Турции, прекрасно понимают, что речь идет о зашкаливающем уровне цен", - сказала она.

"Вопрос, почему так происходит, надо задавать организациям, которые продают эти туры, тем более что впереди возможны новые изменения стоимости в связи с переменами в российском налогообложении. В целом для россиян отдых в Турции становится крайне дорогим, поэтому трудно говорить о восстановлении туристического потока до уровня 2019 года", - подчеркнула Галина Дехтярь.

"Неприемлемо высокие цены сейчас не только на проживание в отелях, но и на перелет. Если стоимость перелета будет поднята еще, то мы увидим достаточно серьезную негативную динамику, поскольку большое количество россиян, которые предполагали куда-то уехать, никуда уехать не сможет просто по финансовым причинам", - прогнозирует эксперт.

Профессор РАНХиГС обратила внимание, что цены растут и на отдых в России. "Турция сейчас обходит конкурентов благодаря привычке россиян ездить отдыхать на турецких курортах. Кроме того, наши отельеры тоже подняли цены. Отдых на территории РФ сегодня, который является доступным для многих россиян, все равно стал достаточно дорогим. К этому добавилось перспективное введение "налогов на отдых", которые, с одной стороны, помогают регионам развиваться, но с другой стороны, поднимают стоимость размещения. В результате отдых в Турции, дорожающий на протяжении 10 лет, остается самым популярным", - констатировала она.