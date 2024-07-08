Российские туристы в приоритете у Турции – посол

Турецкий посол рассказал, что Турция в этом году ждет увеличения турпотока из России. По его словам, российские туристы являются приоритетными для Турции.

В 2024 году Турция намерена принять больше российских отдыхающих, чем в 2023 году, поделился посол Турции в Москве Танжу Бильгич.

За прошлый год иностранный турпоток в Турцию составил 60 млн человек, из них россиян - 6,3 млн.

"Мы надеемся, что в этом году количество туристов увеличится по сравнению с прошлым годом"

– посол

Он уточнил, что российский рынок крайне важен для страны и считается приоритетным.

"Приоритет для нас – это российские туристы. Потому что русские туристы нам важны не только как туристы, мы хотим их принимать как наших соседей. Они часть нашей огромной семьи, мы их так понимаем"

– посол

Нарастить чисто визитеров из РФ помогут новые прямые рейсы. Сегодня ведется работа по запуску чартеров по новым направлениям, внимание уделяется небольшим городам, добавил Бильгич.