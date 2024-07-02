Турция остается самым массовым направлением лета 2024 года

Россияне не снижают интереса к летнему отдыху в Турции, это направление остается самым востребованным из зарубежных, несмотря на пожары, забастовки и столкновения с мигрантами, сообщили в АТОР.

Лето 2024 года для зарубежных направлений стало неплохим, в среднем турпоток из РФ вырос на 15%. Больше всего путевок россияне приобретают в Турцию, поделилась глава АТОР Майя Ломидзе.

Спрос на многие зарубежные направления вырос, наиболее заметен рост по Египту и Таиланду - около 22%, рассказала глава АТОР.

"Турция в этом сезоне продается неровно – активные продажи по акциям раннего бронирования весной сменились замедлением динамики после майских праздников. В июне тенденция сохранилась"

– Ломидзе

Она объяснила, что обычно на июль отели в Турции повышают цены на 15-25%, в этом году многие гостиницы сохранили июньские цены, а некоторые даже снизили и подготовили в разгар сезона специальные акции.

Этим летом в Турции помимо традиционных сезонных пожаров также наблюдаются антимиграционные протесты в Кайсери и забастовка диспетчеров аэропорта Антальи, но из-за этого россияне не отказываются от отдыха.

"На спрос на Турцию не влияют ни забастовки, ни пожары, - только цены. При этом даже если турпоток на этом направлении вдруг будет падать в каких-то неожиданных масштабах, что маловероятно, Турция все равно останется направлением номер 1 в выездном туризме – слишком большой отрыв от других стран по количеству посещений российскими туристами"

– Ломидзе

Этим летом в Турции отдохнут 3 млн россиян, в других странах - в десятки раз меньше: турпоток в ОАЭ и Египет ожидается на уровне 300 тыс человек, в Таиланд – более 250 тыс, пояснила глава АТОР в беседе с порталом "Интерфакс-Туризм".