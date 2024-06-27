Проблемы с вылетом из Антальи могут продлиться до середины июля

Забастовка в аэропорту Антальи продлится до середины июля. Воздушная гавань несет пиковые нагрузки. Диспетчеры требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Турецкие авиадиспетчеры продолжат бастовать в аэропорту Анталии до середины этого месяца – 15 июля, пишет издание Turizm Gazetesi.

Газета передает, что забастовка рискует нарушить деятельность аэропорта. Там также добавили, что действия авиадиспетчеров чреваты задержками рейсов.

Ранее сообщалось, что забастовка в аэропорту задержала множество рейсов, в том числе в Россию. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, пиковые нагрузки аэропорта курорта намного превышают прошлогодние показатели.

Вице-глава РСТ Дмитрий Горин отметил, что рейсы могут быть задержаны до 14 часов и даже на сутки, и уже подобные случаи были. Он призвал пассажиров в таких случаях обращаться к сотрудникам авиакомпании или аэропорта.

Горин напомнил, что пассажиры могут вернуть неиспользованную часть билета без штрафа, но добавил, что что новые билеты могут сильно отличаться в цене. Вице-президент рекомендовал туристам перелеты.

Забастовку в аэропорту, известная как акция «Работа без инициативы», проводят авиадиспетчеры. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплат.