Россияне не могут вылететь в Анталью из-за забастовки в Турции

В воздушной гавани Антальи бастуют диспетчеры. Это стало причиной отмены и продолжительной задержки многих международных рейсов, в том числе на маршруте Москва-Анталья.

Иностранные туристы страдают от забастовки персонала международного аэропорта Антальи.

"В туротрасли Антальи намечается кризис, который связан с забастовкой авиадиспетчеров в аэропорту Антальи... Последствиями кризиса являются задержки и отмены рейсов в аэропорту Антальи, недовольство отдыхающих и значительные финансовые потери"

– издание Alanya Postasi

Из-за забастовки работа авиагавани сильно замедлилась, рейсы отправляются и принимаются с большими задержками. Так, в выходные более чем на 24 часа был задержан авиарейс из Антальи в Москву. Соответственно, российские туристы, отправляющиеся на отдых, также уже более суток ждут вылета в Анталью на лайнере Turkish Airlines.

Рейс TK 3995 из "Внуково", согласно расписанию, должен был вылететь в Анталью 30 июня в 13:40, сейчас вылет назначен на 1 июля 19:00.