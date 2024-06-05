Турецкая Анталья снова в огне

В районе Лара в турецкой Анталье, где сосредоточено множество отелей, сегодня вспыхнул лесной пожар, который спровоцировала сильная жара. К его тушению уже подключились экстренные службы города.

Сегодня днем в районе Лара турецкого курорта Анталья, где сосредоточены отели, снова вспыхнул лесной пожар, написал в соцсети Х мэр города Мухиттин Беджек.

"Боремся с лесным пожаром в районе Лара на суше и с воздуха"

- Мухиттин Беджек

В Анталье установилась настоящая жара – температура воздуха доходит до 37 градусов выше нуля, но власти оказались готовы к такому развитию событий и оперативно отправили для борьбы с огнем все имеющиеся резервы, добавил градоначальник, передает РИА Новости.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что турецким пожарным удалось заблокировать распространение лесных пожаров, вспыхнувших накануне в лесах сразу нескольких провинций республики в районах Мендерес, Торбалы и Чешме провинции Измир, а также в провинции Балыкесир – все они взяты под контроль.