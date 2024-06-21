Пожарные остановили распространение лесных пожаров в Турции

В Турции удалось заблокировать распространение лесных пожаров, вспыхнувших накануне. Вспыхнувшие накануне пожары охватили леса сразу нескольких провинций республики.

Турецкие пожарные сумели остановить продвижение лесных пожаров в провинции Измир. Об этом рассказал глава Минсельхоза республики.

"Лесные пожары в районах Мендерес, Торбалы и Чешме провинции Измир, а также в провинции Балыкесир взяты под контроль. В связи с пожарами в Мендересе и Чешме задержаны подозреваемые. Те, чьи действия привели к пожарам, получат серьезное наказание"

– Ибрагим Юмаклы

Он отметил, что причиной пожара в Чешме стал брошенный окурок, а в Мендересе – из-за неосторожности людей.

Согласно информации СМИ, в Чешме сгорело 350 гектаров леса.

Напомним, накануне в трех провинциях Турции загорелись леса, в результате чего была перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Жителей ряда населенных пунктов пришлось эвакуировать. К тушению пожаров подключили несколько вертолетов.