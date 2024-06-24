Лесные пожары из Измира перекинулись на Айдын, в Чанаккале загорелись поля

В Турции постоянно увеличиваются масштабы лесных пожаров – в Измире лес горит сразу в трех локациях, от одной из них загорелся курорт в Айдыне, а в Чанаккале огонь пожирает урожай.

Рекордная жара, высушившая леса и сельскохозяйственные угодья, порождает в Турции все больше пожаров. Так, в Измире сегодня загорелся не только лес в уезде Мендерес, но и деревья вдоль трассы, ведущей к курорту Чешме, а также лесной массив на Эгейском побережье.

Третье из этих возгораний быстро перешло границы провинций и распространилось на курорт Кушадасы в Айдыне. Из-за этого сейчас запрещено движение транспорта в Кушадасы из ближайшего города Сельчук. Пожарные пытаются обуздать огненную стихию с помощью девяти единиц авиационной спецтехники.

К числу горящих провинций присоединилась Чанаккале – там горят не леса, а поля в районе Эзине. Масштаб возгорания таков, что властям пришлось вывезти в безопасное место население двух местных селений.