Вестник Кавказа

Турецкие военные подключились к тушению лесов в Мендересе

Турецкие военные подключились к тушению лесов в Мендересе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецкой провинции Измир около полудня вспыхнул лесной массив. Для скорейшего получения контроля над возгоранием республиканское Минобороны отправило вертолеты на помощь измирским пожарникам.

Как рассказали в оборонном ведомстве Турции, военные вертолеты были направлены в измирский уезд Мендерес для помощи местных пожарным в тушении вспыхнувших на фоне рекордной жары лесов.

"Три вертолета Cougar и два вертолета CH-47, принадлежащие Вооруженным силам Турции, были выделены в качестве поддержки в работах по тушению пожара в Измире"

– Минобороны Турции

Лес в Мендересе загорелся сегодня около полудня. Пока что усилия огнеборцев направлены на прекращение бесконтрольного разрастания пожара. В целях безопасности власти вывезли несколько семей из ближайшего к очагу возгорания селению.

По данным местного лесхоза, лес сейчас тушат несколько десятков пожарников с использованием 12 единиц пожарной авиации.

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