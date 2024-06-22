Турецкие военные подключились к тушению лесов в Мендересе

В турецкой провинции Измир около полудня вспыхнул лесной массив. Для скорейшего получения контроля над возгоранием республиканское Минобороны отправило вертолеты на помощь измирским пожарникам.

Как рассказали в оборонном ведомстве Турции, военные вертолеты были направлены в измирский уезд Мендерес для помощи местных пожарным в тушении вспыхнувших на фоне рекордной жары лесов.

"Три вертолета Cougar и два вертолета CH-47, принадлежащие Вооруженным силам Турции, были выделены в качестве поддержки в работах по тушению пожара в Измире"

– Минобороны Турции

Лес в Мендересе загорелся сегодня около полудня. Пока что усилия огнеборцев направлены на прекращение бесконтрольного разрастания пожара. В целях безопасности власти вывезли несколько семей из ближайшего к очагу возгорания селению.

По данным местного лесхоза, лес сейчас тушат несколько десятков пожарников с использованием 12 единиц пожарной авиации.