В Турции разрастаются лесные пожары

Чрезвычайная жара в начале лета в Турции привела к резкому росту числа и площадей лесных пожаров: за три недели в республике сгорели 25,5 кв км лесов.

Тревожную статистику лесных пожаров озвучило сегодня лесохозяйственное управление Турции: по его данным, число возгорания в лесах республики в первые три недели июня уже превысило их количество за аналогичный период 2023 года в 4,75 раза: 399 против 84.

Картина становится еще тревожнее, если обратить внимание на площадь выгоревших за эти три недели лесов: в прошлом году она составляла 41 га, а в этом 2548 га, то есть интенсивность пожаров выросла в 62 раза.

Климатическая причина тяжелой ситуации с лесными пожарами состоит в чрезвычайно жаркой погоде в этом июне в Турции – ежедневно в тени термометры показывают выше +40, в ряде провинций жара бьет рекорды за всю историю местных метеонаблюдений.

В связи с этим турецких граждан и туристов призывают соблюдать все нормы поведения в лесу и не допускать возникновения очагов бесконтрольного горения.