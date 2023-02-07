Египетский рынок горит в центре Стамбула

Популярная у туристов локация вспыхнула сегодня в Стамбуле. Сейчас Египетский рынок тушат бригады пожарных.
В центре Стамбула произошел пожар, который охватил торговые ряды Египетского рынка.
Как сообщают в пожарной станции города, экстренные службы уже приступили к тушению огня.
"Пожар начался на историческом Египетском рынке в районе Эминёню, наши коллеги приступили к тушению"
– работник пожарной станции Стамбула
Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.
Видео публикует Sputnik Азербайджан.
Египетский рынок – популярное у туристов историческое место. Он был построен в 17 веке. За последнее время власти провели реконструкцию нескольких торговых рядов.