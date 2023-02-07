Вестник Кавказа

Египетский рынок горит в центре Стамбула

Египетский рынок горит в центре Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярная у туристов локация вспыхнула сегодня в Стамбуле. Сейчас Египетский рынок тушат бригады пожарных.

В центре Стамбула произошел пожар, который охватил торговые ряды Египетского рынка.

Как сообщают в пожарной станции города, экстренные службы уже приступили к тушению огня.

"Пожар начался на историческом Египетском рынке в районе Эминёню, наши коллеги приступили к тушению"

– работник пожарной станции Стамбула

Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

Видео публикует Sputnik Азербайджан.

Египетский рынок – популярное у туристов историческое место. Он был построен в 17 веке. За последнее время власти провели реконструкцию нескольких торговых рядов.

 

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