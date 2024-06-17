Вестник Кавказа

Уборка урожая обернулась гибелью пяти человек в Турции

Уборка урожая обернулась гибелью пяти человек в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в юго-восточной части Турции вспыхнул накануне. За ночь огонь подобрался к населенным пунктам, погибли по меньшей мере пять местных жителей.

На юго-востоке Турции в четверг вспыхнул крупный пожар, унесший жизни как минимум пятерых человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Возгорание в районе, который граничит с провинциями Диярбакыр и Мардин, произошло после сжигания стерни.

За ночь огонь подобрался к населенным пунктам. Пожарные сумели взять его под контроль утром 21 июня.

Глава Минздрава Турции отметил, что жертвами пожара стали три жителя Диярбакыра и двое жителей Мардина. По его словам, пострадали также 44 человека, состояние 10 граждан в настоящее время оценивается как тяжелое.

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