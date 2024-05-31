Свыше 20 лесных пожаров произошло за сутки в Турции

В течение 24 часов в Турции зарегистрировали четыре десятка пожаров. Половина из них произошла в лесных районах.

В Турции за последние сутки произошло 42 пожара. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы.

Он подчеркнул, что 22 возгорания было зафиксировано в лесах, а остальные 20 – за пределами лесных районов.

По словам министра, 5 пожаров специалисты отнесли к группе повышенного риска.

"Это возгорания в провинциях Бурдур, Чанаккале, Сакарья, Маниса и Ушак. На данный момент продолжаются пожары в Чанаккале и Ушаке, все остальные взяты под контроль"

– руководитель ведомства