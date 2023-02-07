Керимов вошел в десятку самых богатых россиян

Сулейман Керимов стал десятым в рейтинге богатых россиян. Состояние сенатора от Дагестана оценивается в $16,4 млрд.
Российский предприниматель и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов расположился на 10-й строчке в рейтинге богатейших российских бизнесменов, сообщает издание Forbes.
Семья члена Совета Федерации от Дагестана, несмотря на санкции, сохраняет финансовую устойчивость, пишет газета. Уточняется, что состояние Керимова оценивается в $16,4 млрд.
Лидером данного рейтинга стал бизнесмен Вагит Алекперов, состояние которого составляет $28,7 млрд. Стоит отметить, что Алекперов занимает первую строчку второй год подряд.
На втором месте списка Forbes расположился Алексей Мордашов с состоянием в $28,6 млрд. Тройку самых богатых россиян замкнул Леонид Михельсон, его состояние - $28,4 млрд.