Вестник Кавказа

Керимов вошел в десятку самых богатых россиян

Керимов вошел в десятку самых богатых россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сулейман Керимов стал десятым в рейтинге богатых россиян. Состояние сенатора от Дагестана оценивается в $16,4 млрд.

Российский предприниматель и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов расположился на 10-й строчке в рейтинге богатейших российских бизнесменов, сообщает издание Forbes.

Семья члена Совета Федерации от Дагестана, несмотря на санкции, сохраняет финансовую устойчивость, пишет газета. Уточняется, что состояние Керимова оценивается в $16,4 млрд.

Лидером данного рейтинга стал бизнесмен Вагит Алекперов, состояние которого составляет $28,7 млрд. Стоит отметить, что Алекперов занимает первую строчку второй год подряд.

На втором месте списка Forbes расположился Алексей Мордашов с состоянием в $28,6 млрд. Тройку самых богатых россиян замкнул Леонид Михельсон, его состояние - $28,4 млрд.

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