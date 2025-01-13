Вестник Кавказа

Сулейман Керимов оплатил 5 тыс путевок в хадж

Сулейман Керимов оплатил 5 тыс путевок в хадж
© Фото: телеграм-канал Сергея Меликова
Бизнесмен Сулейман Керимов оплатил 5 тыс путевок в хадж. Создана рабочая группа, которая занимается всеми организационными вопросами.

Российский бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов оплатил для дагестанцев 5 тыс путевок в хадж на этот год, заявил глава республики Сергей Меликов.

Руководитель региона отметил, что большая часть путевок выделена для участников спецоперации. Он добавил, что планируется охватить жителей всей республики.

Меликов также подчеркнул, что путевки от Керимова получили и малоимущие дагестанцы. Глава Дагестана, сообщил, что уже создана рабочая группа по всем оргвопросам.

Уточняется, что данную группу возглавил депутат Госдумы Хизри Абакаров. В нее также вошли члены миграционной службы, администрации главы и правительства Дагестана.

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