Вестник Кавказа

Россия и Саудовская Аравия объединяются в организации хаджа

Россия и Саудовская Аравия объединяются в организации хаджа
© Фото: сайт Совета муфтиев ДУМ России
Россия и Саудовская Аравия подписали договор об организации хаджа в 2025 году. Эр-Рияд сохранил прошлогоднюю квоту на количество паломников.

В Джидде с визитом находится делегация Совета по хаджу хадж-миссии России, в ее состав вошли замглавы ДУМ РФ Рушан Аббясов, а также уполномоченный по делам Хаджа при правительстве России Ильяс Умаханов.

Как пишет пресс-служба Совета муфтиев ДУМ России, состоялась подписание договора об организации хаджа. Свои подписи поставили Умаханов и министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик ибн Фаузан ар-Рабия.

Помимо этого, Саудовская Аравия сохранила для России прошлогоднюю квоту на количество паломников. Напомним, в 2024 году она составляла 25 тыс человек.

Стоит отметить, что министр по делам хаджа и умры отметил важность укрепления сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в сфере организации паломничества. Он добавил, что намерен приехать в Россию в месяц Рамадан.

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