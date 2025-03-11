Вестник Кавказа

Прямой рейс свяжет Батуми с российским городом

Самолет Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Между Уфой и Батуми запустят прямые рейсы с 24 апреля. Их будет осуществлять компания Red Wings.

Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы между грузинским городом Батуми и столицей Башкирии Уфой, рассказали в уфимском аэропорте.

Первый самолет отправится в Батуми 24 апреля. Полеты будут осуществляться на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Уфы намечен на 23:50.  В обратном направлении самолеты отправятся в 03:50. Время в пути - примерно 3 часа 50 минут.

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