Прямой рейс свяжет Батуми с российским городом

Между Уфой и Батуми запустят прямые рейсы с 24 апреля. Их будет осуществлять компания Red Wings.

Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы между грузинским городом Батуми и столицей Башкирии Уфой, рассказали в уфимском аэропорте.

Первый самолет отправится в Батуми 24 апреля. Полеты будут осуществляться на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Уфы намечен на 23:50. В обратном направлении самолеты отправятся в 03:50. Время в пути - примерно 3 часа 50 минут.