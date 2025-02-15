Вестник Кавказа

Аэропорт Батуми стал на 60% популярнее

Лента выдачи багажа в аэропорту Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии этой зимой вырос поток пассажиров в аэропортах Тбилиси и Батуми. Батумский аэропорт нарастил пассажиропоток на 60%.

Согласно данным за январь и февраль, пассажиропоток аэропортов Тбилиси и Батуми активно растет, сообщает TAV Georgia.

Воздушная гавань Тбилиси за два месяца обслужила 757 тыс пассажиров - рост относительно данных прошлого года составил 13%.

Аэропорт Батуми за первые два месяца этого года нарастил пассажиропоток до 97 тыс человек - плюс 60% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Напомним,  в грузинской столице планируется построить новый аэропорт, он может начать работать в 2029 году.

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