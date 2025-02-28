Причину ареста шведского журналиста назвали в Турции

Работник шведского издания задержан в Турции, куда он прибыл для освещения протестных акций. Его обвиняют в оскорблении главы государства.

В турецком Центре по борьбе с дезинформацией объяснили, по какой причине был арестован журналист из Швеции Кай Йоаким Медина.

Согласно информации, репортера заключили под стражу за то, что он оскорблял президента страны и состоит в террористической группировке.

"Шведский репортер из Dagens ETC, известный антитурецкими новостями и близостью к террористической организации РПК, был арестован по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации и в оскорблении президента. Ордер на арест не имеет никакого отношения к его журналистской деятельности"

– пресс-служба ведомства

Там подчеркнули, что арест не связан с журналистской деятельностью репортера.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что репортер из Швеции был схвачен в Стамбуле, куда он прибыл, чтобы освещать протестные акции, начавшиеся в стране после задержания мэра этого города.

Напомним, Экрем Имамоглу был задержан в середине прошлой недели, а спустя всего несколько дней его арестовали. На днях также был задержан его адвокат.