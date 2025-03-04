Депутат: санкции Великобритании направлены на дискредитацию имиджа Грузии

Депутат парламента Грузии заявил, что введенные сегодня санкции Великобритании направлены на дискредитацию международного имиджа страны. Ограничения наложили на двух грузинских судей.

Дискредитация международного имиджа Грузии – истинная цель санкций, введенных сегодня Великобританией в отношении двух судей, заявил депутат парламента страны Владимир Божадзе.

"Это является частью того же процесса, когда другие государства так же накладывали санкции на судей без каких-либо объяснений. Это позволяет оппозиции использовать произошедшее в своих политических и узкопартийных целях"

- Владимир Божадзе

Он передал, что правящая "Грузинская мечта" нуждается в объяснении причин приятия соответствующего решения от Великобритании, и отметил, что в прошлый раз власти Грузии не услышали ответа на этот вопрос. Впервые санкции против грузинских судей ввели еще в 2023 году США. Как и Великобритания, они не дали никаких объяснений.

Сегодня же Минфин Великобритании ввел санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе. Они предполагают заморозку счетов и другие финансовые ограничения на территории Соединенного Королевства.