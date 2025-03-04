Вестник Кавказа

Депутат: санкции Великобритании направлены на дискредитацию имиджа Грузии

Здание парламента
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Депутат парламента Грузии заявил, что введенные сегодня санкции Великобритании направлены на дискредитацию международного имиджа страны. Ограничения наложили на двух грузинских судей.

Дискредитация международного имиджа Грузии – истинная цель санкций, введенных сегодня Великобританией в отношении двух судей, заявил депутат парламента страны Владимир Божадзе.

"Это является частью того же процесса, когда другие государства так же накладывали санкции на судей без каких-либо объяснений. Это позволяет оппозиции использовать произошедшее в своих политических и узкопартийных целях"

- Владимир Божадзе

Он передал, что правящая "Грузинская мечта" нуждается в объяснении причин приятия соответствующего решения от Великобритании, и отметил, что в прошлый раз власти Грузии не услышали ответа на этот вопрос. Впервые санкции против грузинских судей ввели еще в 2023 году США. Как и Великобритания, они не дали никаких объяснений.

Сегодня же Минфин Великобритании ввел санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе. Они предполагают заморозку счетов и другие финансовые ограничения на территории Соединенного Королевства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
805 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии

Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии

Что такое зеленый водород: для чего он нужен, как его производят и сколько он стоит?

Что такое зеленый водород: для чего он нужен, как его производят и сколько он стоит?

Нейросеть Grok Илона Маска: ”самая умная ИИ в мире” теперь в Телеграме?

Нейросеть Grok Илона Маска: ”самая умная ИИ в мире” теперь в Телеграме?

Почему закрыли лондонский Хитроу?

Почему закрыли лондонский Хитроу?

Закрытое заседание СБ ООН по ядерной программе раскритиковали в Иране

Закрытое заседание СБ ООН по ядерной программе раскритиковали в Иране

Полное лунное затмение в марте 2025: что это такое, где и как посмотреть?

Полное лунное затмение в марте 2025: что это такое, где и как посмотреть?

Иностранные инвестиции в Грузию снизились на 30%

Иностранные инвестиции в Грузию снизились на 30%

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

Мир все ближе: Зеленский услышал Трампа, челночная дипломатия продолжается

Мир все ближе: Зеленский услышал Трампа, челночная дипломатия продолжается

Чего добился Хакан Фидан на лондонском саммите?

Чего добился Хакан Фидан на лондонском саммите?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы