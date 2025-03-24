Вестник Кавказа

Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии

Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкции против двух судей из Грузии ввели власти Великобритании. Служители Фемиды обвиняются в коррупции.

В Минфине Великобритании ввели санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе, сообщают СМИ. 

Согласно решению британского ведомства, рестрикции предполагают заморозку счетов и другие финансовые ограничения на территории Соединенного Королевства. Власти страны считают, что судьи могут быть замешаны в коррупционных схемах. 

Отметим, что Великобритания не первая страна, которая ввела запретительные меры против указанных судей. Ранее финансовые санкции были введены Чехией, также США и Литва ввели визовые ограничения. 

В Тбилиси высказались против подобных мер в отношении служителей Фемиды страны. Согласно позиции властей Грузии, предъявленные Чинчаладзе и Мурусидзе обвинения в коррупции не имеют под собой реальных оснований.

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