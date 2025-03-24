Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии

Санкции против двух судей из Грузии ввели власти Великобритании. Служители Фемиды обвиняются в коррупции.

В Минфине Великобритании ввели санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе, сообщают СМИ.

Согласно решению британского ведомства, рестрикции предполагают заморозку счетов и другие финансовые ограничения на территории Соединенного Королевства. Власти страны считают, что судьи могут быть замешаны в коррупционных схемах.

Отметим, что Великобритания не первая страна, которая ввела запретительные меры против указанных судей. Ранее финансовые санкции были введены Чехией, также США и Литва ввели визовые ограничения.

В Тбилиси высказались против подобных мер в отношении служителей Фемиды страны. Согласно позиции властей Грузии, предъявленные Чинчаладзе и Мурусидзе обвинения в коррупции не имеют под собой реальных оснований.