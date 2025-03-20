Вестник Кавказа

Отделения российского банка появятся в Абхазии

Отделения российского банка появятся в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии откроют отделения Промсвязьбанка. Помещение в Сухуме для филиала банка уже выделено.

Абхазия обзаведется отделениями российского Промсвязьбанка, они откроются для пенсионеров, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что все проживающие на территории республики пенсионеры получат возможность обзавестись российскими банковскими картами "Мир".

Кириенко подчеркнул, что до 1 июля находящиеся в Абхазии российские пенсионеры смогут получать выплаты по старой схеме – в Сбербанке Абхазии.

Замглавы администрации заявил, что отделения Промсвязьбанка появятся в Сухуме и других городах Абхазии. Он также добавил, что помещение в Сухуме для филиала уже выделено.

Кириенко также уточнил, что работники Промсвязьбанка будут приезжать в командировки в республику и взаимодействовать с сотрудниками абхазского Сбербанка.

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